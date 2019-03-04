طيران التحالف يشن هجوما على المليشيا في تعز

شن طيران التحالف العربي هجوما على مواقع لمليشيا الحوثي ادت الى قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

نفذ الطيران ثلاث غارات جوية على ارتال عسكرية حوثية في جبهة مقبنة غرب تعز.

ونقل موقع سبتمبرنت التابع للجيش، أن مقاتلات التحالف أغارت مساء أمس الأحد، على مواقع للحوثيين في وادي مثبوت بعزلة القحيفة، وأخرى جنوب جبل البرقة، في جبهة مقبنة.

وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من عناصر المليشيا قتلى وجرحى،بعد تدمير طقمين في محيط جبل البرقة، ورشاش 14.5 في وادي مثبوت.