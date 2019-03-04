أول وزير خارجية بريطاني غربي يزور عدن.. ما أسباب ذلك؟

كشف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت عن سببت زيارته لليمن ولمدينة عدن والتي تأتي أول زيارة لوزير غربي لليمن منذ انطلاع الحرب.

وقال هنت في تسجيل مرئي بثته وزارة الخارجية البريطانية ان زيارته لعدن تأتي لهدف انجاح مساع السلام في اليمن.

وذكر هنت ان اول وزير خارجية غربي يزور اليمن منذ اندلاع الحرب وان اتفاق السلام الذي تم توقيعه في استكهولم يجب ان يطبق ويجب ان تخرج قوات الميليشيا الحوثية وقوات الحكومة الشرعية من مدينة الحديدة .

واكد هنت انها اخر فرصة للسلام في اليمن.

واوضح ان 20 مليون يمني على شفا المجاعة مؤكدا بقوله ان جانبي الصراع لم يطبقا الاتفاق حتى اليوم .