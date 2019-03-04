اجتماع هام بين قيادتي الواجبات الزكوية بساحل ووادي حضرموت

عقد الأحد، اجتماعاً بين قيادتي الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت والإدارة العامة للواجبات الزكوية بالوادي والصحراء؛ لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين الجهتين.

وجاء اللقاء بناءً على البند الخامس من محضر الاجتماع الموقع في ديسمبر الماضي بسيئون والذي يقضي بعقد لقاء مشترك في الربع الأول من العام الجديد في الإدارة العامة للواجبات الزكوية بالساحل.

وجرى الاجتماع بحضور نائب المدير العام للإدارة العامة للواجبات الزكوية بالساحل أسامة الشاؤوش، ومدير إدارة الرقابة على التحصيل حسن عبدون، ومدير إدارة الشؤون القانونية أحمد محسن، وكذلك مدير إدارة كبار المكلفين بالإدارة العامة للواجبات الزكوية بالوادي برك الجابري، ومدير إدارة الرقابة على التحصيل عادل باغوث، والمستشار القانوني عادل باوزير.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه مدير عام الواجبات الزكوية بالساحل هشام باحميد، ومدير عام الواجبات الزكوية بالوادي سالم بامحرز، تبادل الخبرات المشتركة والتطلعات المستقبلية في عملية التحصيل للموارد الزكوية، وكذلك بحث آلية التعامل مع المكلفين المشتركة. وناقش الاجتماع النشاط والتقارير الشهرية والسنوية للإدارتين خلال العام المالي الماضي، إلى جانب التطرق لأبرز الإنجازات المحققة والصعوبات التي تعثّر عملية تحصيل وجباية الموارد الزكوية، والبحث عن حلول معالجة لها.

واستعرض الاجتماع المحاضر السابقة وما تم إنجازه فيها واستكمال النقاط المتبقية، بالإضافة إلى تناول موضوع الشركات التي تدفع مبالغ ضئيلة بحجة دفع الزكاة في المركز الرئيسي والبحث عن معالجات وحلول لها.