لجنة مبادرة السلام بين قبائل حضرموت تواصل لقاءاتها

واصلت لجنة مبادرة السلام من آل باوزير لقاءاتها مع القبائل لتنفيذ المبادرة، بعدما عقدت لقاءً مع مقادمة قبيلة نوّح في منزل الشيخ مبارك سالم باعبود بمدينة المكلا. وقدم سالم بن قويرة شرحاً لمشروع المبادرة وآلية تنفيذها لوقف المشاكل التي تحصل مؤخراً بين عدد من القبائل بساحل حضرموت وتوحيد الكلمة والصف الحضرمي.

ودعا بن قويرة جميع القبائل بوضع أيديهم مع بعضهم البعض ونبذ الخلافات التي بينهم والتي ستؤدي إلى التشتت في المستقبل.

وقدم بن قويرة شكره وتقديره للمقادمة على حضورهم والمشاركة في المبادرة، مقدماً الشيخ مبارك سالم باعبود باوزير ومحمد سالم باعبود على دعمهما لعدد من أنشطة لجنة المبادرة.

وأعلنت مقادمة نوّح ترحيبها بهذه المبادرة واستعدادهم في المشاركة بالمبادرة لإنهاء جميع الخلافات التي بين جميع مكونات حضرموت.