لجنة من هيئة المصائد تتفقد أول مزرعة سمكية في حضرموت الوادي

تفقدت لجنة من هيئة المصائد السمكية في البحر العربي برئاسة المدير العام للمصائد السمكية في البحر العربي أول مزرعة استزراع سمكي بحضرموت الوادي وتحديداً بمنطقة وادي بايوت في مديرية تريم.

وضمت اللجنة التي تفقدت مزرعة المستثمر الراحل سالم سعيد عوض العامري، من الأعضاء كل من مستشار الهيئة صالح عوض الحداد، ومدير عام هيئة البحوث لعلوم البحار بحضرموت صبري سعيد لجرب.

وأكد القائم بأعمال المزرعة عبدالله سعيد العامري أن مزرعة استزراع الأسماك بوادي بايوت بحضرموت الوادي تعد الأولى في المحافظة وتتكون من 12 حوضاً مائياً منها 5 أحواض للتفقيس و4 أحواض للتحظين و3 أحواض لتسمين الأسماك، ومصنع للأعلاف، كما توجد بالأحواض حالياً 400 ألف سمكة صغيرة و10 آلاف سمكة جاهزة للتسويق.

وقال إن الهدف من إنشاء هذه المزرعة هو المساهمة في التنمية وتوفير الأسماك في الأسواق المحلية وتخفيف البطالة من خلال توفير عمل للشباب والاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة في هذا المجال.

وأضاف أن المشروع يعد في بداية مراحلة كونه يعتمد على نوع واحد من الأسماك المسمى "البلطي" وهو نوع من أسماك البياض.

بدوره عبر رئيس اللجنة المدير العام للمصائد السمكية في البحر العربي يسلم سعيد بابلغوم عن سعادته بما شاهدته اللجنة من عمل جبار وناجح.

وشدد على أنه رغم وجود الثروة السمكية البحرية ولكن لا يمنع ذلك من تشجيع ودعم الاستثمار الزراعي السمكي من خلال الدعم والمساعدة في إعطاء التراخيص للتسويق في الأسواق المحلية والخارجية والمساهمة في حل كافة المعوقات والصعوبات وتسهيل كافة الإجراءات والتراخيص الاستثمارية في مجال الاستيراد والتصدير.