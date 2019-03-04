عمليات استشكاف لمعدن المنجنيز بسيحوت في حضرموت

أجرى الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت خلال يومين الماضيين دراسة لمعدن المنجنيز بمديرية سيحوت في محافظة المهرة. وشهدت الدراسة تحديد ومتابعة انتشار المعدن بمنطقة الدراسة بهيئة عدسات وطبقات، كما جرى أخذ عينات تمثيلية وعينات لإجراء الاختبارات الكيميائية. وجرى أيضاً دراسة العوامل الرئيسية لتواجد المعدن والصخور الحاملة للمعدن بمنطقة الدراسة، حيث تم تسجيل الخواص الفيزيائية للمعدن. وتندرج جميع مواقع الدراسة في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة والتي تعتبر ضمن النطاق الجغرافي لنشاط فرع الهيئة بحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.

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