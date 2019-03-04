دورة تدريبية حول إدارة حالات الأطفال المستضعفين بحضرموت

نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت أمس السبت، دورة تدريبية حول دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين والمحتاجين. وتستمر الدورة المدعومة من منظمة اليونيسف للطفولة لمدة 12 يوماً وتستهدف 25 مشاركاً من مديريات "السوم وتريم وساه وسيئون وشبام والقطن وحريضة ورخية وعمد وحورة ووادي العين والعبر". وتهدف الدورة التدريبية إلى تدريب فرق العمل في إدارة الحالة على كيفية عمل مسارات إحالة واضحة لفئات الأطفال المستضعفين وتدريبهم على الإجراءات المعيارية الموحدة لحفظ وتبادل البيانات والتقارير المطلوبة في نظام إدارة الحالة. وشدد منسق نظام إدارة الحالة بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت منير سويدان على أهمية الدورة لاستكمال العمل في نظام إدارة الحالة .

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