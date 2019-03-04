ألف سلة غذائية من الإمارات لأهالي مديرية حجر بحضرموت

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ألف سلة غذائية على أهالي منطقة الجول بمديرية حجر في حضرموت.

واستهدفت من خلال تلك السلال عدد 5 آلاف شخص من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمعدل 80 طن و700 كيلو.

ويأتي توزيع تلك السلال في إطار جهود الهيئة الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية على أهالي مديرية حجر بمحافظة حضرموت.

وقال أهالي المنطقة إن المشروع ومساعداته قدم لهم ما يريدونه من مواد غذائية وتأمين احتياجاتهم، مقدمين الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة عنهم.

بدوره قدم مدير عام مديرية حجر الشكر لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي في تسيير القوافل الانسانية للمحافظة، لافتاً أن هذه الجهود الجبارة التي تقوم بها الهيئة ستظل محفورة في قلوب الكثير من أبناء هذه المدينة.

يشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي جرى توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغت 4400 سلة غذائية استهدفت 22 ألف فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.