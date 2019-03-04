اجتماع بفرع شركة النفط في حضرموت لمناقشة آخر التحديثات

عقد أمس الأحد، اجتماعاً بمقر فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت لمناقشة آخر التحديثات والبرمجيات التي تعمل بها إدارة تقنية المعلومات في فرع الشركة. وجاء الاجتماع لمناقشة تطوير أساليب العمل وتنوع الأدوات الجديدة المواكبة تقنيات العصر.

وأطلع مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري خلال الاجتماع آخر التحديثات والبرمجيات التي يعمل عليها الفريق في عملية تحليل المعلومات والربط بين شبكات إدارتي المنشآت والمبيعات.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أهم السبل الكفيلة بتطوير العمل، بما يتماشى والخطة التطويرية للعام 2019 التي أقرتها إدارة فرع الشركة لتطوير أداء مختلف إدارات الشركة. وأكد العكبري أن الخطة التي أقرتها إدارة الشركة قد حظيت بدعم ومباركة قيادة المحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت.

ولفت إلى أن الخطة سوف تتوسع وتشمل عدداً من الأقسام كقسم الشبكات وقسم الصيانة وقسم البرمجة وقسمي تحليل وتطوير النظم والدعم الفني.