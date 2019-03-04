الجيش يتقدم في صعدة "تفاصيل"

أحرزت وحدات من الجيش تقدمًا ميدانيًا جديدًا في معارك ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في مديرية رازح غربي صعدة شمالي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، الأحد، إن «وحدات من اللواء حرس حدود فرضت سيطرة كاملة على منطقة قلة زيد وقريتي القد والحصن في منطقة مسن القد الاستراتيجية»، بحسب موقع «سبتمبر»، التابع للقوات المسلحة اليمنية.

كانت قوات الجيش اليمني قد حررت في معارك أمس السبت قرى أحمد على وصدام ودمنان في المنطقة ذاتها.

وفي ذات السياق، انتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني أكثر من خمسين لغم أرضي وعبوة ناسفة من المناطق التي تم تحريرها.