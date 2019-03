شكرا لقرائتكم خبر عن يمنية فائقة الجمال تبهر العالم اليوم بهذا العمل في أمريكا "صورة وتفاصيل مدهشة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تألقت الطالبة اليمنية شهد اللهبي بأدائها الأكاديمي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

شهد هي ابنة الأديبة والكاتبة فاطمة واصل، وقد وصفت فرحتها بهذا الإنجاز بما يلي:

مبروك يا قلبي الأخضر

فخورة جداً بصغيرتي شهد(الشق الأول من التوأم)

وكما وصلنا بالبريد: تم اختيارها بسبب أدائها الأكاديمي المتميز ضمن نادي المتفوقين الوطني.. برنامج فخري على نطاق الولايات المتحدة يؤهلها للحصول على المنح الجامعية المتميزة ويكون حلقةً وصل بينها وبين المتميزين في الولايات الأخرى.

منذ بداية المرحلة الثانوية لم أسجل شهد ووعد في المدارس الثانوية الحكومية ، سجلتهما بالمدارس المستقلة( charter school) التي تعمل بمنهج ونظام تعليمي مستقلين والانخراط فيها يتم بنظام القرعة وكانتا محظوظتين. نظامها صارمٌ جداً ولا مجال فيه للتمادي أو اللعب. البيئة نوعاً ما قاسية عليهما لكن الإنجاز الأكاديمي يستحق بعض العناء.

شهد ذكية جداً ومتميزة و تفكر بعمق، وكأم، يتعبني هذا العمق أحياناً. شهد تكتب شعراً جميلاً بالانجليزية وتعتني وتوأمها بأخوتها ووالدها في غيابي وانشغالي أحياناً.

شهد فتاة مدهشة وكفى. (لاتلوموني إن تحدثت عنها، هي فرحة الأم بابنتها)

So proud of my daughter Shahd, the first half of the twin , she is a member now of the National Society of High School scholars. Such a rewarding program that paves the road to college and many other benefits. I’m the happiest mother ever today.

May Allah bless you and your siblings.