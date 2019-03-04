شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أصالة نصري تفاجئ جماهيرها بطلب عاجل بخصوص جنسيتها.. (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

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