شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تحاول اغتيال الجنرال مايكل لوليسغارد بالحديدة . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران موكب رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد في شارع الخمسين بمدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة دون ان يسفر عن إصابات في الموكب الذي غير اتجاه لتجنب القصف وفقا لمصادر محلية.

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