شكرا لقرائتكم خبر عن تحولات طارئة في معركة " حجور " ..القبائل تكسر شوكة الحوثيين وتتعقبهم في " افلح " وتنتزع مواقع جديدة من قبضة الميلشيا ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حققت قبائل حجور في محافظة حجة (شمال غرب اليمن) ، انتصارات ميدانية وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة.

وقالت مصادر ميدانية ان قبائل حجور استعادت منطقة (بني شوس) الواقعة في أطراف مديرية كشر جنوب حجة.

وذكرت المصادر لمأرب برس ان معارك عنيفة اندلعت بين القبائل والحوثيين انتهت ، بتقدم القبائل واجبار مليشيا الحوثي على الفرار من بني شوس باتجاه مديرية أفلح.

وكانت المليشيات قد سيطرت على منطقة (بني شوس) قبل نحو اسبوعين ، واندحرت اليوم على وقع ضربات رجال القبائل.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية ، غارات عنيفة على مواقع وتجمعات الانقلابيين في مناطق كشر.

واسفرت الغارات عن مقتل نحو 20 عنصرا من مليشيا الحوثي ، حيث استهدفت آليات عسكرية قرب مناطق العبيسة والمندلة بمديرية كشر.