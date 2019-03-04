شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار “رؤية جديدة للمستقبل “.. شوقي هائل يفتتح الملتقى السنوي لمدراء الإدارات والفروع بالإدارة العامة بصنعاء والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - التضامن /خاص

تحت شعار “رؤية جديدة للمستقبل ” وبرعاية الوالد عبد الجبار هائل سعيد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ شوقي احمد هائل نائب رئيس مجلس الإدارة انعقد الملتقى السنوي لمدراء الإدارات والفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية بالإدارة العامة بصنعاء.

وهدف الملتقى الذي نظمته الإدارة العامة للبنك بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 27-28 فبراير 2019م إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين جهود القيادة العليا للبنك والإدارة التنفيذية والفروع لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تحقق قيمة مضافة للعملاء، إضافة لتبادل المعلومات والأفكار البناءة للأنشطة التطويرية لعمليات البنك للعام 2019م،وتقييم مستوى الأداء والتحديات مع طرح المقترحات المناسبة لمواجهتها والأهداف المستقبلية والممارسات والأنظمة التي تسهم في تطوير الخدمات للعملاء وتعزيز الأنشطة للبنك برؤية تستشرف المستقبل.

وفي مستهل كلمته حيا الأستاذ شوقي احمد هائل نائب رئيس مجلس الإدارة كافة العاملين في البنك وكوادره ، وقال : بكم سنواصل التقدم ونستشرف آفاق المستقبل، لذا نتطلع منكم بذل المزيد من العطاء والجهد لنتجاوز معا كافة التحديات التي أفرزتها الظروف الراهنة .

مؤكدا أن تطور بنك التضامن ووصوله لمرتبة أكبر في اليمن لم تأت من فراغ، بل جاء من الأساس المتين الذي ينطلق منه والقائم على تقديم الخدمات الأفضل للعملاء والاهتمام بهم من خلال حزمة من العمليات والمنتجات التي يشغلها الكادر الكفء والمؤهل والقادر على الانطلاق وتحقيق الأهداف بمهارة واقتدار.

ولفت الأستاذ شوقي إلى أن بنك التضامن أصبح اليوم وبكل فخر أحد اكبر إنجازات القطاع الخاص في عملية التنمية في اليمن ، وهذا بدوره يلقي مسئولية كبيرة على عانق القيادة والإدارة التنفيذية والفروع وكافة الموظفين للاستمرار في ريادة العمل المصرفي وتقديم خدمات مبتكرة وتسهيلات مصرفية تلبي احتياجات العملاء بجودة عالية ووفقا لأحدث التقنيات والممارسات في المجال المصرفي عالميا.

ونوه الأستاذ شوقي بأن بنك التضامن قد حظي طوال السنوات الماضية بثقة عملائه بشكل عام والمجتمع المالي المحلي والإقليمي بشكل خاص وهذا ما يجعل قيادة البنك حريصة كل الحرص على الارتقاء بأنشطة البنك وتطوير خدماته ليستشرف المستقبل كأفضل بنك في اليمن دون منافس.

وأعرب عن شكر وتقدير قيادة البنك لجميع المسئولين ومدراء الفروع وكافة الموظفين لجهودهم الدءوبة والتزامهم الثابت لجعل بنك التضامن يتبوأ الموقع الريادي الذي يليق به بين البنوك المحلية والإقليمية.

ومضي شوقي يقول إن بنك التضامن سيمضي قدما بهويته الجديدة نحو الريادة والتقدم، وسنطرح خدمات مبتكرة وتسهيلات مصرفية كبيرة تلبي احتياجات العملاء وتعزز شراكتهم مع البنك.

ودعا الجميع لبذل المزيد من الجهود كلا من موقعه للحفاظ على منجزات البنك وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

وقد تم خلال الملتقى استعراض كافة الإنجازات والأنشطة التي تمت خلال العام 2018م كما تم تدارس البرامج واستعراض الخطط الجديدة للعام 2019م وتبادل الآراء والأفكار والملاحظات حول آليات تطوير وتحديث الخدمات والأنشطة والأنظمة الجديدة الموجهة لتعزيز أداء البنك.

واستمع الملتقى لمجموعة من المبادرات والمشاريع التي قدمها المعنيون والتي تهدف لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأداء والنشاط وعلاقة العملاء بالبنك.