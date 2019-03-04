شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق إحدى أهم الشوارع في عدن..بسبب جريمة أرتكبها شلال علي شايع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أغلق محتجون غاضبون اليوم إحدى أهم الشوارع الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن احتجاجا على قيام قوات أمنية تابعة لمدير أمن عدن شلال علي شايع الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا بقتل شاب عشريني من أبناء مديرية المعلا.

وقال مقربون من الشاب الذي قتلته قوى أمنية ان احتجاجات وقطع للطريق من قبل مواطنين على قتل شاب بطريقه بشعة.



وتابع قائلا اذا يتهم المحتجين قوات امنيه بانها قتلت الشاب بسبب موقفه ضد مغتصبي طفل قبل فترة واصابته لااحدهم. ويدعي المحتجين ان احد الجنود القتله قريب هذا المغتصب الجريح.