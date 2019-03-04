شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يفاجئ التحالف والشرعية ويكلف "ابو علي الحاكم"باستخدام هذا السلاح للقضاء على قبيلة حجور.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، السبت 2 مارس /آذار 2019، بأن مقاومة قبائل مديرية الحشاء صدت هجوماً لمليشيات الحوثي مسنوداً بالدبابات والمدفعية تجاه قلعة يراخ وحررت مناطق تجاه بلاد الحيقي العليا شمال مركز المديرية.

وكانت تعزيزات حوثية وصلت من اللواء 30 الواقع تحت سلطة المليشيات، وكذا من قوات الأمن الخاصة في محافظة إب.

وقال مصدر اخر ان مليشيات الحوثي سحبت السلاح الثقيل من العاصمة صنعاء والتحرك به لمواجهة القبائل .

وتتحصن المليشيات بمنازل المواطنين وتنصب المدفعية والأسلحة الثقيلة بين المباني السكنية المأهولة بالسكان.

وذكرت مصادر ميدانية، أن المقاومة تصدت لهجوم واسع للمليشيات تجاه قريتي النجد والمحرم غرب المديرية على تخوم محافظة إب.

وفرضت المليشيات الحوثية جبايات تصل إلى عشرات الملايين على مزارعي القات في بلاد الحيقي كمجهود حربي، وتمارس نهبها للقات من سوق المشهد، كما تسرق الأغنام في مناطق سيطرتها.

وكان قتلى وجرحى حوثيون سقطوا جراء كسر قوات الجيش والمقاومة لهجوم حوثي غرب الضالع، وأحبطت القوات الحكومية ورجال القبائل هجوماً على تبة الجفينة بجبهة الحشاء وكبدت المليشيا خسائر كبيرة.

وخاض أفراد الجيش معارك عنيفة ضد عناصر المليشيا، بالأسلحة المتوسطة في محيط تبة الجفينة استمرت لساعات، وقصفت مليشيا الحوثي من أماكن تمركزها خلف الطاحون بالأسحلة الثقيلة قرية سردود الآهلة بالسكان بجبل الاحذوف.

ومن جهة اخرى ...

تلفظ مليشا الحوثي النفس الاخير جراء الهزائم الساحقة التى تتلقاها بمنطقة حجور حيث لجأت مساء اليوم الاحد بقصف المدنيين بمديرية كشر بمحافظة حجة بصاروخ باليستي.

وقالت مصادر محليه ان مليشيا الحوثي قصفت مديرية كشر بصاروخ باليستي جراء الهزائم المتتالية الثي تلقتها المليشيات على ايادي ابطال قبائل حجور بمحافظة حجة.

وأفادت مصادر أن 38 عنصراً من مليشيا الحوثي قتلوا وجرحوا اليوم الأحد، في معارك ضارية مع قبائل حجور وغارات لمقاتلات التحالف العربي بمديرية كشر في محافظة حجة.

واشتدت وتيرة المعارك بين رجال قبائل حجور والمتمردين الحوثيين في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وبحسب مصادر ميدانية فإن رجال القبائل صدوا هجوماً للحوثيين في جبلي القيم والزعلة شرقي المديرية، كما صدوا هجوماً مماثلاً على جبل المنصورة من جهة الجنوب.

المصادر قالت إن رجال القبائل استعادوا السيطرة على قرية بني شوس جنوب كشر، بعد اسبوعين من سيطرة الحوثيين عليها.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية غارة جوية استهدفت عربة عسكرية (طقم) يقل عدداً من مسلحي جماعة الحوثيين، في جبل القرعة شمال شرقي منطقة العبيسة، كما استهدفت غارة أخرى عربة للحوثيين غرب المندلة، كان على متنها ذخائر.

وأسفر القتال عن مقتل عدد من رجال القبائل وإصابة آخرين، فيما أدت الغارات لمقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين.