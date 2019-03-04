شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم لجميع اليمنيين ورد قبل قليل من عدن .. شـاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر في شركة النفط بعدن أن هناك زيادة مرتقبة في اسعار المشتقات النفطية بعدن .
وأشارت المصادر إلى أن هناك مشتقات نفطية في خزانات المصافي غير أنه لن يتم ضخها للسوق إلا عندما يتم تحديد سعر الزيادة .
وقالت المصادر إنه فور الاتفاق على التسعير الجديدة للمشتقات النفطية سيتم ضخها للمحطات الحكومية والخاصة .
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة مشتقات نفطية منذ يوم الجمعة .
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