شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور ياسين سعيد نعمان يخرج عن صمته ويصدم الجميع .. لهذا السبب زار وزير الخارجية البريطاني عدن .. شـاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور ياسين سعيد نعمان في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن أن زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت الى عدن يومنا هذا الاحد كمحطة رابعة في زيارته للمنطقة تحمل دلالات سياسية ودبلوماسية ذات أهمية كبيرة .

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وتابع قائلا وهي لا تأتي من باب التلهي والشجن كما يحلو للبعض أن يسميها ولكنها تأكيد على أن المراوغات الحوثية بالحديث عن السلام لإطالة أمد الحرب لم تعد مقبولة لدى الجهد الدولي لإنهاء الحرب بإنهاء أسبابها .

وأشار ياسين ان الوزير هنت من وجهة نظري شخصية جادة ولدية حضور قوي في القضايا الدبلوماسية التي يوليها اهتمامه ، ولقد لمست منه الاهتمام بالقضية اليمنية من خلال الحديث معه في أكثر من مناسبة.