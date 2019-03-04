شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال عدد كبير من الضباط والجنود في محافظة محررة والسبب طارق صالح وتوتر حاد يسود المنطقة "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن احتجاز قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب مجموعة من أفراد قوات طارق ، بتهمة تأييد طارق صالح وقواته في الساحل الغربي بالحديدة. وقالت المصادر، إن قوات الأمن الخاصة بمأرب، التي يديرها ضباط عسكري كبير وبالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية، اعتقلوا مجموعة من الأفراد والصف ضباط في مبنى الجوازات، عندما تقدم البعض منهم للحصول على جوازات سفر، إضافة إلى اعتقال آخرين من داخل المعسكرات واقتيادهم إلى مبنى البحث الجنائي.

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