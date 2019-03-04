الضالع: مليشيات الحوثي تنهب مزارع المواطنين في عدد من المناطق بمديرية "الحشاء"

أقدمت عناصر تابعة لمليشيات الحوثي بالاعتداء والنهب لمزارع المواطنين وفرض مبالغ مالية تحت مسمى المجهود الحربي، في مديريه الحشاء محافظة الضالع (جنوب اليمن).



وأفاد عدد من المواطنين لـ "يمن شباب نت" أن عناصر تابعة لمليشيات الحوثي قامت بالنهب والاعتداء على عدد من المزارع الخاصة بزراعه القات الخاصة بمواطنين بالقوة وقامت بتهديد كل من يرفض هذه الممارسات بالسجن.



واضافت المصادر "أن مليشيات الحوثي لم تكتفي بنهب المزارع في مناطق "السجين" و"وهمدان " و"حوشب" حيث قامت بفرض مبالغ مالية على المواطنين تحت مسمى المجهود الحربي".



ويتعرض سكان مديريه الحشاء غرب جنوب محافظة الضالع لانتهاكات متواصلة من قبل مليشيات الحوثي تنوعت بين القتل والاختطاف وتفجير المنازل والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.



وتشهد مديرية الحشاء مواجهات متواصلة بين رجال المقاومة مسنودين بالجيش الوطني من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى بالمناطق الغربية والشمالية لمديرية الحشاء والواقعة بالحدود مع محافظة إب (وسط اليمن).