إب: إسقاط مئات المعلمين من كشوفات صرف الحوافز المالية المقدمة عبر "اليونيسف"

أسقطت مليشيا الحوثي الانقلابية، أسماء مئات المعلمين والمعلمات من كشوفات استحقاقات الحافز المالي الذي تصرفه اليونيسيف منذ الخميس الفائت في محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر تربوية، لمراسل "يمن شباب نت"، إن المئات من المعلمين والمعلمات في مركز المحافظة وعدد من مديريات المحافظة، فوجئوا بإسقاط أسماءهم من كشوفات المستحقات المالية التي تبرعت بها السعودية والإمارات لقطاع التعليم في اليمن، عبر اليونيسف.



وأكدت المصادر "إسقاط المليشيا لعاملين وموجهين في مكتب التربية، إضافة إلى مدراء مدارس".



ويتهم المعلمين مليشيا الحوثي بالتعمد في إسقاط مخصصاتهم المالية التي جاءت كهبة خارجية نظراً لمواقفهم من الانقلاب.



وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد أسقطت الآلاف الموظفين المعارضين لها من كشوفات الراتب، واستبدلتهم بآخرين موالين.



وبدأت منظمة اليونيسيف الخميس الفائت صرف الحافز المالي للمعلمين في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيين لشهر فبراير بمبلغ 24,200 ريال مايعادل (50 دولار) بحسب سعر الصرف لدى الأمم المتحدة.

وفي أكتوبر 2018 أعلنت السعودية والإمارات تقديم منحة مالية بقيمة 700 مليون دولار عبر اليونيسف للمعلمين المنقطعة رواتبهم للعام الثاني على التوالي في مناطق سيطرة الحوثيين.