الإمارات وبريطانيا يبحثان الأوضاع فى اليمن

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات "وام"، أن اللقاء تناول وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن.