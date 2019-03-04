وكيل محافظة المهرة يناقش استئناف الحملة الأمنية في المحافظة

التقى وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويّض الجعفري، اليوم اللجنة الأمنية المصغرة، وناقش الترتيبات الخاصة لاستكمال الحملة الأمنية الموسعة التي تنفذها السلطة المحلية والإدارة العامة للشرطة بالمحافظة وتستهدف إزالة العشوائية والقضاء على المظاهر المخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وشدد الوكيل بن عويض، على ضرورة التعامل بمسؤولية وحرص شديدين مع كل المخالفين للحد من ظاهرة حمل السلاح ومنع إطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات الاجتماعية وترقيم ما تبقى من السيارات ووقف البناء وإزالة العشوائيات التي تشوه المظهر الجمالي للمدينة وتعيق حركة المرور.

كما ناقش الاجتماع بحضور مدير عام شرطة السير بالمحافظة، العقيد سالم عمر الكثيري ونائب مدير عام مكتب الاشغال العامة، الترتيبات لتدشين تحديد مواقع النقل الداخلي والخارجي الجديدة بمدينة الغيضة.

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واستعرض المستجدات الأمنية في المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة.

واستمع الوكيل بن عويّض من أعضاء اللجنة إلى أهم الصعوبات التي تواجههم في الميدان، موجهاً بالعمل على معالجتها.

وأوضح ان الصورة الجمالية لمدينة الغيضة وإخلائها من المظاهر العشوائية يعد ضرورة ملحة، بما يظهر المدينة بالصورة المثالية اللائقة بها كعاصمة للمحافظة