الجيش يضبط شحنة متفجرات كانت متجهة إلى مليشيا الحوثي بتعز

ضبطت قوات الجيش الوطني، شحنة مواد أولية لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة جنوبي شرق محافظة تعز.
وتم ضبط الشاحنة من قبل أبطال اللواء 35 مدرع، في احدى النقاط بجبهة الاقروض، وكانت متجهة إلى المليشيا الحوثية المتمركزة في دمنة خدير جنوب شرق تعز.
وتحتوي الشاحنة على 243 كرتون، من المواد الأولية لصناعة المتفجرات، والتي تشمل مواد حديدية كروية يتم خلطها مع مادة TNT لتشكيل عبوات ناسفة شديدة الخطورة.
وكرمت قيادة اللواء افراد النقطة على جهودهم المبذولة ويقظتهم العالية.
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