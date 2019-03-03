ارتفاع ضحايا مجزرة حوثية في الحديدة: 14 شهيداً وجريحاً مدنياً في التحيتا.. أسماء

في مواصلة لخروقاتها لوقف إطلاق النار وارتكاب الجرائم بحق المدنيين في الحديدة ، استشهد وأصيب 14 مدنياً جراء مجزرة حوثية جديدة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيا الحوثية شنت قصف باستخدام 11 قذيفة هاون، أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين كلهم أطفال، اثنان منهم أشقاء، كما أسفرت عشرة جرحى بينهم مصابون بجروح بالغة ، وفقاً لوكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة الوطنية.

ووسط الأنباء عن ارتفاع الضحايا والجرحى إلى 14 شخصاً أشارت المصادر إلى أن أربعة منازل دمرت في القصف الذي انطلق من شمال مركز المديرية.

وأسعف بعض المصابين إلى مستشفيي الخوخة والمخا الميدانيين على متن سيارات إسعاف تابعة للقوات المشتركة، في حين نقل مصابون إلى مستشفيات عدن نظرا لحالتهم الصحية الحرجة.

ونشرت الوكالة الناطقة باسم المقاومة الوطنية - حراس الجمهورية أسماء الجرحى وإصاباتهم وهم: "

أحمد محمد يوسف 14 سنة - بتر قدمه اليمنى، شظايا قذيفة هاون،

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-حسن علي 30 سنة - ضربة في الرأس مع شظايا هاون،

-قاسم إبراهيم 50 سنة شظايا أسفل الظهر،

-سعد سالم 15 سنة - كسر في الرجل اليسرى"،

بالإضافة إلى "عزالدين عبده جاي"، و"إبراهيم احمد فارع"، و"محمد يوسف مرزوق"، و"علي محمد سعيد"، و"حكيم عوض محمد"، و"محمد حكيم عثمان".، إصابات متفاوتة.

والخميس الماضي استشهد خمسة مدنيين في المنطقة ذاتها بقصف مشابه شنته مليشيات الحوثي الإجرامية قيما سقط عدد من الجرحى؛ في ظل تصعيد انتهاكاتها لوقف إطلاق النار وارتكاب العشرات من جرائم الحرب ضد المدنيين في الحديدة على مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وتأتي الجريمة الحوثي في ظل الخروقات المستمرة للميليشيا الحوثية بالتنصل من الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة وارتكاب الخروقات اليومية وقصف المدنيين بصورة يومية.