"الغد المشرق" تطلق أكبر باقة برامجية فنية منوعه في موسم واحد

تستعد قناة "الغد المشرق " التلفزيونية لإطلاق مجموعة من البرامج الجديدة والذي تم الانتهاء من تصويرها مؤخراً، حيث من المنتظر أن تدخل ضمن الخارطة البرامجية في الرابع عشر من شهر مارس الجاري على أن تعرض تباعاً خلال هذا التاريخ وفي الأيام الذي تليه .

ومن البرامج التلفزيونية الجديدة التي ستعرض عبر شاشة قناة "الغد المشرق" برنامج فني تراثي جديد يحمل اسم "عدة وشبواني" ويشارك فيه مجاميع راقصة ذات أعداد كبيرة وصلت إلى 150 لاعباً تم الاستعانة بهم لرقصة الشبواني وإبراز التراث الفني لشبوة والزاخر بالموروث الشعبي الكبير والمتنوع، وهو الأمر الذي اهتم هذا البرنامج في إبرازه خلال سلسلة الحلقات التي سيتم عرضها لهذا البرنامج .

ومن البرامج الجديدة أيضاً التي ستدخل في القائمة المستحدثة للقناة برنامج " شاعر سقطري " والمشاهد سيكون على موعد مع روح سباق التنافس الجميل بين شعراء سقطرى، فهو عبارة عن برنامج مسابقات للشعر سيجد المتابع فيه التشويق والمتعة والمفردات الرائعة التي تبرز في شاعرية أهل جزيرة سقطرى من الشعراء الموهوبين في هذا المجال .

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ويتجدد لقاء الفن والجلسات الممتعة مع السهرات الغنائية الجديدة التي تم تصويرها مؤخراً بمشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات من الأصوات الغنائية الشابة والمعروفة، ومنهم مجموعة تشارك لأول مرة في هذه الجلسات كالفنان صالح خيري و عادل حسين و يوسف البدجي وخالد حاتم، حيث قدموا جميعاً عدد كبير من الأغنيات التي تترنم منذ زمن بأنغامها ومفرداتها في ذاكرة الجمهور، والسهرات الفنية من تقديم صلاح مخارش مستشار البرامج في القناة، ومن إشراف مدير البرامج طارق الشميري.

ويبدو أن قناة " الغد المشرق " بدأت مؤخراً في توجه جديدة ومتميز، وذلك بمتابعة الكثير من الأحداث والمناسبات المتنوعة في السعودية وعدد من دول الخليج الأخرى واليمن، حيث رصدت القناة حفل افتتاح مهرجان الجنادرية الأخير ونقلته على الهواء مباشر من أرض الحدث والذي رعاه الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وقدمت بعد ذلك متابعة مستمرة لفعاليات المهرجان، واستمرت القناة في نقل الأحداث بصورة مباشرة، حيث نقلت مؤخراً حفل تكريم الفنان الراحل أبوبكر سالم " ليلة في حب أبو أصيل " وهو الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه السعودية في العاصمة الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ .

يذكر أن قناة الغد المشرق بدأت بثها الرسمي في منتصف عام 2016 حيث تميزت بتقديم نشرات الأخبار ذات المصداقية، والتقارير الإخبارية، التي جذبت المشاهد، وفي فترة وجيزة وضعت لبنات التأسيس التطويرية سريعا،ً فاتجهت للتنوع في خارطة برامجها، وهو ما اتضح جلياً مؤخراً، حيث تميزت بتقديم مجموعة من الأعمال والمسلسلات الدرامية والبرامج المتنوعة الأخرى المتميزة بأبعادها المشوقة لجمهور المشاهدين، بمختلف ذائقتهم وتنوع فئاتهم وثقافتهم، وحققت القناة على أعلى نسبة مشاهدة في مختلف المحافظات اليمنية حسب الاحصاءات المعتمدة، بعد أن حازت على إعجاب الجمهور، ومن المقرر أن تستمر القناة التجديد للوصول إلى رغبات الجمهور بجميع فئاتهم ، في حين ان اذاعة الغد المشرق ستكون أثيرا داعما للفن اليمني بمختلف اشكاله ونجومه من خلال خارطة برامجها المتجددة دوما والتي توضع وفق معايير خاصة تتماشى مع القناة التلفزيونية ليكون الناتج نوافذ اعلامية مشرقة للجمهور اليمني في الوطن الأم أو في المهجر.