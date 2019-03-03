أسرة 'اليمن العربي' تعزي في وفاة اللواء الركن علي سعيد عبيد

تتقدم أسرة "الخليج 365" بالتعزية في وفاة المناضل والقائد العسكري اللواء الركن علي سعيد عبيد.

فقد عاش طوال فترة حياته التي خاضها في الكفاح والعمل الوطني المؤسسي والعسكري لبناء القوات المسلحة في مراحلها المختلفة،و مسيرته العملية الناصعة وبصماته في مختلف المواقع القياديه التي شغلها ومنها قائد سلاح المدفعية ونائب رئيس هيئة الاركان العامة لشؤون التدريب ومديراً للأكاديمية العسكريه العليا وملحقاً عسكرياً في روسيا.

وتعبر أسرة الخليج 365 عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم، مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "انا لله وانا اليه راجعون".