الرئيس هادي يعزي بوفاة اللواء علي سعيد عبيد

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية عزاء ومواساة الى جلال علي سعيد عبيد واخوانه وكافة أفراد أسرته، بوفاة والده المناضل والقائد العسكري اللواء الركن علي سعيد عبيد.
ونوه فخامة الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية طوال فترة حياته التي خاضها في الكفاح والعمل الوطني المؤسسي والعسكري لبناء القوات المسلحة في مراحلها المختلفة، لافتاً الى مسيرته العملية الناصعة وبصماته في مختلف المواقع القياديه التي شغلها ومنها قائد سلاح المدفعية ونائب رئيس هيئة الاركان العامة لشؤون التدريب ومديراً للأكاديمية العسكريه العليا وملحقاً عسكرياً في روسيا.
وعبر فخامة الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم، مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "انا لله وانا اليه راجعون".
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