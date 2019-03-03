أسرة 'اليمن العربي' تعزي في وفاة اللواء علي سعيد الحيقي

تتقدم أسرة وطاقم موقع 'الخليج 365' بأصدق عبارات العزاء والمؤاساة لأسرة وذي اللواء علي سعيد الحيقي، الذي انتقل الى جوار ربه مخلفا وراءه تاريخا عسكريا حافلا بالأمجاد. ويبتهل 'الخليج 365' الله عز وجل أن يتقبل الفقيد بقبول حسن ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويصبرهم على هذا المصاب الجلل، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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