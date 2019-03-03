مراسلنا.. ترتيبات لانطلاق مهرجان الموسم الرابع للقرية التراثية في شبوة

الخليج 365 – خاص استكمل أبناء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرق البلاد، اليوم الأحد الترتيبات اللازمة لانطلاق مهرجان القرية التراثية في موسمها الرابع في صحراء ذهبا بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة. وقال مراسل "الخليج 365" إن فعاليات مهرجان القرية التراثية الموسم الرابع ستنطلق يوم غد الاثنين في شقة ذهبا الرملية غرب مديرية عسيلان. وأوضح المراسل إن فعاليات القرية التراثية ستتضمن سباق الهجن والخيل والشعر والعادات والتقاليد والتراث والموروث البدوي والحرف البدوية لأبناء مديرية عسيلان على وجه الخصوص وشبوة بشكل عام. وأكد المراسل إن المهرجان بجهود ذاتية من أبناء مديرية عسيلان وعلى رأسهم الشيخ محسن جلال الحارثي والشيخ ناصر ذروان وعبدالله مبارك مسليان وناصر حسين سالم بن فهيد ومحمد مبارك صبحا والعديد من وجهاء وناشطي المديرية.



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