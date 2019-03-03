قصف حوثي يوقع 12 شهيد وجريح ويدمر منازل مواطنين في الحديدة

جددت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفها المدفعي والصاروخي اليوم الأحد مستهدفة منازل السكان في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وذكر المركز الاعلامي لألوية العمالقة إن مليشيات الحوثي تواصل تدمير منازل المواطنين في مديرية التحيتا بالقصف الهمجي الذي تشنه بقذائف مدفعية الهاون والهاوزر وبطريقة إجرامية.

وأفاد نقلاً عن مواطنين أن قصف مليشيات الحوثي أدى إلى تدمير عدد من المنازل السكنية في مدينة التحيتا حيث تشن مليشيات الحوثي قصف مدفعي على الاحياء السكنية .

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واكد المواطنين أن القصف الذي تشنه مليشيات الحوثي تسبب بتشريد وتهجير الأهالي والسكان من منازلهم في مدينة التحيتا.

وكانت مليشيا الحوثي قامت يوم أمس بقصف هستيري وعنيف على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين مخلفة 12 شهيد وجريح بينهم طفلين.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .

