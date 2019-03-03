قوات الجيش تحرر 6 مناطق إستراتيجية جديدة في رازح بصعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية رازح بمحافظة صعدة، عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

واحكمت قوات اللواء السابع حرس حدود بقيادة العميد بشير الشرعبي السيطرة الكاملة على منطقة “قلة زيد” وقريتي “القد” و”الحصن” في منطقة مسن القد الإستراتيجية بمديرية رازح.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت يوم أمس قرى “احمد علي” و”صدام” و”دمنان” في المنطقة ذاتها.

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وساندت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، قوات الجيش في المعارك، مستهدفة مواقع وتحصينات المليشيا في منطقة “مسن القد”.

وأسفرت الغارات والمعارك التي لاتزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر(الساعة 5:00 مساء)، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

في السياق انتزعت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني أكثر من خمسين لغم أرضي وعبوة ناسفة من المناطق التي تم تحريرها.