يمني ومصرية يؤسسان مبادرة "كريت" لتطبيق نظام التعليم الإبتكاري التفاعلي

أسس الشاب اليمني، محمد عمر، والشابة المصرية، هاجر إبراهيم، مبادرة من أوائل المبادرات التي تسعى إلى تطبيق نظام التعليم الإبتكاري التفاعلي، أطلقا عليها نظام "كريت" .

وتقوم المبادرة على آليات وأساليب مخصصة وأنشطة يقوم بها الطلاب لتعزيز مبدأ التفاعل والابتكار في التعليم، واطلاق طاقتهم الابداعية .

ومن أهداف هذه المبادرة، مخاطبة عقل الطالب واستثارت خياله وتدريب حواره، على أعتبار هذه الجوانب الثلاثة التي تتكامل بها شخصية الطالب وتسهم في انشاء جيل فعال قادر علي التفكير الابداعي .

كما تهدف المبادرة إلى مواكبة التغيرات والتحديات واكتساب مهارات يستطيع من خلالها احداث التطور وصنع التغيير في المجتمع، وزيادة الوعي التفاعلي الابتكاري، ليكون ذو عقلية مرنه تتفاعل بإيجابية مع معطيات التكنولوجيا و تحدياتها .

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وتسعى المبادرة التي تستهدف الطلاب ما بين 6 إلى 9 سنوات، إلى مكافحة التعليم التقليني التقليدي، ومواكبة النهضة البشرية في هذا الجانب .

وقام مؤسسا مبادرة "كريت" بعمل فعاليات داخل مركز المعرفة التعليمي، لتعليم اللاجئين، في حين يسعيان في الفترة الحالية في حضور المؤتمرات الدولية القادمة ولتبادل المعارف والخبرات .

واما محلياً فأوضح مؤسسا المبادرة، أن هناك تواصل مع أحد المراكز التعليمة والمدارس الحكومية في المناطق العشوائية، لتطبيق الأنشطة، من أجل تنمية مهارات الأطفال، وخلق مساحة جديدة لهم للتعبير بطرق مختلفة .