مراسلنا.. استمرار موجة الغبار في مأرب وما جاورها لليوم الثالث (صور حصرية)

لليوم الثالث على التوالي تشهد أجواء محافظة مأرب والمحافظات المجاورة لها موجة غبار وعوالق ترابية منتشرة في الهواء بعد عاصفة شمالية ضربت المحافظة وعدد من محافظات البلاد الجمعة الماضية.
وقال مراسل "الخليج 365" إن الرؤية لا تزال ضئيلة اليوم الأحد في محافظة مأرب نتيجة استمرار انتشار الغبار والعوالق الترابية في أجواء المحافظة لليوم الثالث على التوالي بعد العاصفة الرملية الشمالية التي ضربت المحافظة الجمعة الماضية وتسببت في تدني الرؤية.
وأكد المراسل إن المحافظة تشهد أجواءً غير مستقرة نتيجة نشاط التيارات الهوائية الشمالية المحملة بالغبار والأتربة والعواصف الرملية النشطة من صحراء الربع الخالي.
والتقط مراسل "الخليج 365" عدداً من الصور تظهر لحظة وصول العاصفة الرملية إلى مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.
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