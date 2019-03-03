مليشيا الحوثي تواصل خرقها للهدنة في الحديدة وعرقلة تنفيذ اتفاقات السويد

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم الاحد، قصفاً عنيفاً بمختلف الأسلحة على مواقع قوات الجيش الوطني المتمركزة في منطقتي الجبلية والفازه في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

في غضون ذلك تمكنت قوات الجيش الوطني من افشال محاولة تسلل نفذتها المليشيا على مواقع أبطال الجيش في منطقة الفازة.

كما رفضت المليشيا تسليم خرائط الألغام أو الدخول بنقاش حول شكل السلطة المحلية والأمنية طبقا لاتفاقية السويد بإعادة موظفي الدولة الرسميين بمرحلة ما قبل الانقلاب.

إلى ذلك طالب الفريق الحكومي المشارك مشاورات السويد، رئيس فريق المراقبين الجنرال لوليسغارد، بتحديد موقف واضح إزاء مراوغة مليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ اتفاق السويد وعدم التزامها بتعهداتها.

يذكر أن المليشيا مستمرة في مواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الإنسانية لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.