عدن .. إجتماع حكومي يناقش تنفيذ عدد من مشاريع وزارة الداخلية

ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالناصر صبيرة، تنفيذ عدداً من المشاريع التابعة لوزارة الداخلية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، ستقوم وزارة الداخلية بالرفع بقائمة المشاريع التي تعتزم تنفيذها بالمرحلة المقبلة، وإعداد دراساتها وتحديد كلفتها المالية .

وتشمل القائمة استكمال إنشاء مجمع وزارة الداخلية وبناء وتجهيز مستشفى الشرطة وأكاديمية الشرطة، إضافة إلى احتياجات البحث الجنائي والأدلة الجنائية وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب لمنتسبي وكوادر وزارة الداخلية بمجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية تدشين المرحلة الثانية من مشروع اعادة تأهيل كلية الشرطة والتي تنفذها المؤسسة الاقتصادية بتكلفة ٢٦٧ مليون ريال.

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واستمع وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالناصر صبيره، من نائب المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية عبدالكريم صالح، لشرح عن أقسام المشروع والقاعات التي تم اعادة تأهيلها في المرحلة الأولى.

وشدد اللواء صبيره على ضرورة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد لتتمكن وزارة الداخلية من افتتاحه العام الحالي.

وفي سياق اخر وقع نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، مع منظمة مسلم هاندز - الأيادي المسلمة ممثلة بمدير الطوارئ بالمنظمة في اليمن عبدالرحمن حسين، الاتفاقية الأساسية لفتح مكتب للمنظمة البريطانية في عدن، والتي تعمل في مجالات الصحة، والتعليم، والإصحاح البيئي، والتغذية والتنمية.