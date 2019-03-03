سفير اليمن في لندن يكشف أسباب زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى عدن

كشف سفير اليمن لدى لندن، الدكتور، ياسين سعيد نعمان، اسباب زيارة وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم الأحد، على وفد رفيع، إلى العاصمة المؤقتة عدن .

وقال نعمان في منشور له على حسابه في الفيسبوك، "أن زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت الى عدن يومنا هذا الاحد كمحطة رابعة في زيارته للمنطقة تحمل دلالات سياسية ودبلوماسية ذات أهمية كبيرة" .

وأشار إلى أنها لا تأتي من باب التلهي والشجن كما يحلو للبعض أن يسميها ولكنها تأكيد على أن المراوغات الحوثية بالحديث عن السلام لإطالة أمد الحرب لم تعد مقبولة لدى الجهد الدولي لإنهاء الحرب بإنهاء أسبابها .

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وأضاف "الوزير هنت من وجهة نظري شخصية جادة ولدية حضور قوي في القضايا الدبلوماسية التي يوليها اهتمامه ، ولقد لمست منه الاهتمام بالقضية اليمنية من خلال الحديث معه في أكثر من مناسبة".

والتقى وزير الخارجية البريطاني والوفد المرافق له، اليوم الأحد، نائبا رئيس الوزراء، المهندس، احمد الميسري، والدكتور، سالم الخنبشي، وبحث معهما مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية .

كما زار وزير الخارجية البريطاني، ميناء عدن، وأطلع على جاهزيته لإستقبال المساعدات الإنسانية .