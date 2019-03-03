المجلس الإنتقالي يناقش تقرير تحليلي عن الأوضاع السياسية على الساحة الجنوبية

ناقشت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماعها الدوري الأسبوعي، اليوم الأحد، برئاسة الأمين العام للمجلس، أحمد حامد لملس، عدداً من القضايا المتعلقة بالعمل التنظيمي والإعلامي والسياسي واتخذت مايلزم من إجراءات بشأنها.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير تحليلي عن الأوضاع السياسية على الساحة الجنوبية والمقدم من مركز دعم صناعة القرار بالمجلس الانتقالي، وأشاد بما جاء فيه.

وفي وقت سابق، حذر المجلس الإنتقالي، الحكومة الشرعية من إستمرار إستفزازاتها لشعب الجنوب من خلال المشاريع التي تنفذها في المحافظات الجنوبية المحررة وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن .

ومن تلك المشاريع التي حذر منها المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي يتزعمه، اللواء الركن، عيدروس قاسم الزبيدي، محافظ عدن الأسبق، مشروع التوعية بمخرجات الحوار الوطني، وترتيبات عقد جلسة البرلمان في العاصمة عدن .