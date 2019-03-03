لصور يؤكد إهتمام جامعة عدن على رفع المستوى الفكري لمنتسبيها .. فيديو

أكد رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، على حرص الجامعة واهتمامها بأعضاء الهيئة التدريسية، من خلال رفع مستواهم الفكري بمهارات وطرائق التدريس، وأساليب إعداد برامج التخطيط لمناهج التعليم الجامعي والمبادئ التدريسية.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأحد، إجتماعاً ضم أعضاء هيئة التدريس المستجدة بجامعة عدن في دورة التأهيل التربوي (46) التي ينظمها مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي خلال الفترة (2_12/ مارس/ 2019م).

وشدد رئيس جامعة عدن، على ضرورة الإستفادة من هذه الدورات التأهيلية لتنمية المهارات الطرائقية من خلال الملاحظات والمعارف المقدمة فيها، وذلك للنهوض بأداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن؛ والتي ستشكل إضافة نوعية جديدة لأعضاء الهيئة التدريسية .. مشيداً بكافة الجهود المبذولة من قبل مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في جامعة لتحسين الأداء المهني في المجال الأكاديمي.

من جانبه أشاد مدير عام مركز التطوير الأكاديمي، الدكتور، عبدالوهاب كويران، بجهود رئيس جامعة عدن، على الإهتمام والرعاية الخاصة التي يبذلها في سبيل تطوير العملية التعليمية والأكاديمية في جامعة عدن عمومًا ومركز التطوير الأكاديمي على وجه الخصوص، لافتًا إلى أهمية هذه الدورات التدريبية التي ينفذها مركز التطوير الأكاديمي والذي تأتي ضمن إطار مهام المركز في التطوير المستمر لكفاءة وتحسين البيئة التعليمية وضمان الجودة في التعليم الجامعي، لأعضاء هيئة التدريس المستجدة.