تمكنت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء شمالي محافظة صعدة.
وحررت قوات الجيش شعاب الحنكة وسلسلة جبال بني أمية في منطقة “النقعة” بمديرية الصفراء عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
كما حررت قوات الجيش جبل “نواف” الاستراتيجي، الذي يطل على مناطق “الرزامات” و”النقعة” و ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية.
وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على سيطرة ابطال الجيش على مخازن اسلحة تابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تحرر سلسلة جبال بني أمية في الصفراء بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.