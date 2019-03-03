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قوات الجيش تحرر سلسلة جبال بني أمية في الصفراء بصعدة

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تمكنت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء شمالي محافظة صعدة.

وحررت قوات الجيش شعاب الحنكة وسلسلة جبال بني أمية في منطقة “النقعة” بمديرية الصفراء عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

كما حررت قوات الجيش جبل “نواف” الاستراتيجي، الذي يطل على مناطق “الرزامات” و”النقعة” و ظهران الجنوب في المملكة العربية .

وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على سيطرة ابطال الجيش على مخازن اسلحة تابعة لها.

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