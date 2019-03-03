رئيس هيئة التأمين والمعاشات يزف بشرى للمتقاعدين في كافة المحافظات

صرح رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار، اليوم، أنه سيتم صرف معاشات المتقاعدين المدنيين على مستوى مختلف محافظات الجمهورية لشهر مارس الحالي، ابتداءاً من يوم بعد غد الثلاثاء، بإجمالي مبلغ 6 مليارات و 658 مليوناً و 706 آلاف و 480 ريالاً.

وقال رئيس الهيئة الهدار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن معاشات المتقاعدين بالمحافظات المحررة بلغت 4 مليارات و 634 مليوناً و 500 ألف و 727 ريالاً، فيما بلغت بالمحافظات غير المحررة مليارين و 24 مليوناً و 205 آلاف و 757 ريالاً.

وأكد أنه تم تعزيز مكاتب البريد والبنوك ومصرف الكريمي بمعاشات المتقاعدين لشهر مارس 2019م، ودعا الهدار، المتقاعدين إلى التوجه في الموعد المحدد يوم الثلاثاء القادم الموافق الـ 5 من شهر مارس الجاري، إلى جهات الصرف لاستلام معاشاتهم.

وفي السياق ذاته، أطلع رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار، اليوم، على مستوى نشاط وجهود فرع الهيئة بمحافظة حضرموت بمدينة المكلا، وعقد الهدار، اجتماعاً مع إدارة وموظفي فرع الهيئة بحضرموت.

وقال الهدار، إن توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، قضت برفع الحد الأدنى من أجور المتقاعدين لتبلغ 31 ألفاً و 390 ريالاً، أسوة بموظفي الدولة، وإنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن صرف الحد الأدنى من أجور المتقاعدين، فانه مطلوب الرفع بالحالات المستحقة، تمهيداً لتوجيه وزارة المالية بتعزيز الفارق، وذلك وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس وقرار مجلس الوزراء.