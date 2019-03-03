شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قطر تطلق تحالف عسكري عربي جديد "ناتو عربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إنه في ظل الأزمة الخليجية لا يمكن إطلاق “ناتو عربي”.

جاء ذلك في حوار مع صحيفة “ديلي صباح”، التركية (ناطقة بالإنكليزية)، ترجمتها صحف قطرية.

وحول رغبة الأمريكيين في إنشاء “ناتو عربي”، ذكرت الخاطر، “أبلغنا عدة مرات أصدقاءنا الأمريكيين بأنه لا يمكن لأي تحالف أن ينجح إذا لم يتفق أعضاء هذا التحالف على المبادئ الأساسية التي تحكم علاقاتهم”.

وأضافت: “ليس من الممكن إقامة تحالف قائم على العداء تجاه بلد ما”.