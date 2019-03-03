شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عنها فوراً “5” عادات تعجل بالشيخوخة .. ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحصول على شباب دائم، والاحتفاظ به لأطول عمر ممكن، الهاجس الأكبر لدى النساء والرجال معاً، فليس مهماً أن تشيخ وتكبر، الأهم أن تكبر وأنت تتمتع بقدر كبير من النشاط والحيوية، وهما المعنى الحقيقي للشباب. لهذا يسعى كثيرون للاحتفاظ بالشباب الدائم، ويلجأون إلى إتخاذ كل التدابير التي تؤخر بقدر الإمكان ظهور علامات الكبر والشيخوخة على الوجه والجسد.

وأفاد تقرير نشره موقع “إفريداي هيلث” بأن هناك بعض العادات التي تعجّل بظهور أعراض الشيخوخة، وتُظهر الفرد بمظهر أكبر من عمره الحقيقي.

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وذكر التقرير أنّ هناك 5 عادات بارزة يجب الحذر منها؛ لأنها تعجّل بالشيخوخة، وتجنّبها يجنّبك علامات الشيخوخة المبكرة، وهي:

كثرة القلق والتوتر

يعتبر القلق والتوتر الدائمين تذكرة سريعة إلى الوصول لسن الشيخوخة وظهور أعراضه وعلاماته جلية على الوجوه.

الميل إلى العزلة

تتسبب العزلة في التراجع الفكري؛ فالعلاقات الاجتماعية تساعد على تجديد وظائف الدماغ، أما الشخص الذي يميل إلى الجلوس بمفرده ولا يتفاعل مع المحيطين ويتجنّب الحديث مع الآخرين فتتراجع وظائف المخ لديه.

الأطعمة غير الصحية

كشفت الدراسات أنّ تناول كميات كبيرة من الدهون والأطعمة غير الصحية الغنية بالسكريات من أهم مسببات ظهور علامات الكبر على الوجه، لأنها تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وإنسداد الشرايين، وتسبب زيادة الوزن وصعوبة الحركة.

السهر وقلة النوم

خلال فترة النوم يقوم الجسم بإزالة الخلايا الميتة في الجسم، ويستبدلها بخلايا جديدة تضمن الحفاظ على الصحة والجلد.

الجلوس في وضعية خاطئة

تعجل هذه العادة بظهور علامات الشيخوخة، إذ ينتج عنها مشكلات في الفقرات وآلام شديدة في الظهر والرقبة، ويمكن أن تؤدي إلى إنحناء العمود الفقري.