شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل "قناة العربية" تعلن الان عن خبر سار بمقتل قيادي مقرب من "عبدالملك الحوثي" في "حجور" ..(الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة العربية السعودية إن قبائل حجور تصدت، ليل السبت، لهجوم واسع لميليشيات الحوثي استهدف حصن المنصورة الاستراتيجي شمال شرقي مديرية حجور، مكبدة الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى، وفق مصادر ميدانية.

و اضافت ان أعداد كبيرة من رجال القبائل انضمت إلى قبائل حجور للمساعدة في قتال الحوثيين، في حين انشق المئات من أبناء القبائل، الذين كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات، لينضموا إلى قبائل حجور، تزامناً مع استعداد الجيش الوطني لشن عملية عسكرية وشيكة لفك الحصار عن كشر.

واردفت ان القيادي الحوثي، العقيد نبيل عبدالله صالح القعود،قتل مع عشرات الانقلابيين في مواجهات مع مقاتلي قبائل حجور جنوب مديرية كشر.

وأكدت مصادر في صنعاء أن القعود كان من القيادات المقربة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.