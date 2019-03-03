شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محمد علي الحوثي يوجه الضربة القاضية لاتفاق السويد ..ويضع مجلس الامن في ورطة ويعري فشل الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي"، رسمياً الانقلاب على اتفاق السويد، القاضي بانسحاب قواتهم من مدينة الحديدة.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا، إن "الاتفاق لا ينص على تسليم الحديدة"، مايعني ضمنياً بأنهم ماضون في عدم تنفيذ الاتفاق والانسحاب. وأضاف في تغريده على حسابه بموقع "تويتر": "لوكان اتفاق السويد ينص على تسليم الحديدة لما كان هناك ضرورة لبند إعادة الانتشار من الطرفين".

هذا الموقف المفاجئ يضع مجلس الامن في ورطة ويعري فشل شرعية الدنبوع