شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية اللبنانية الحسناء ”كارلا حداد” تثير متابيعها بصورة رياضية ”ساخنة”..! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الإعلامية والممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية كارلا حداد جمهورها بعد أن نشر حسابها في موقع “انستغرام” صورة لها أثناء ترويجها لحذاء رياضي من شركة “أديداس”. اخبار تهمك.



وظهرت كارلا في الصورة وهي تغطي جسدها بلوح إعلاني يتضمن صورة حذاء رياضية وقد بدت بشكل يوحي بأنها “عارية” وهو ما أثار حفيظة كثيرين من متابعيها.





وتساءل كثير من الناشطين عبر مواقع التواصل عن سبب قيام الإعلامية الشهيرة بمثل تلك الخطوة خاصة أنها مجرد إعلان حذاء رياضي ولا يحتاج لإبراز الجسد”.

وطالبها ناشطون بإزالة الصورة من على حسابها، كونها “تسيء لها” فيما التزمت كارلا الصمت ولم تعلق على ردود الفعل.

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