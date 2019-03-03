شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ...شركة النفط الـ عُمانية تقدم مبلغ مالي كبير لمساعدة ضحايا الحرب في اليمن (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت شركة تنمية نفط عمان بأنها تبرعت بمبلغ 166 ألف ريال عماني “ما يعادل 431,729 دولار” لمساعدة ضحايا الأزمة اليمنية بالغذاء والمواد الطبية. وأوضحت الشركة عبر حسابها في تويتر، بأن موظفيها تبرعوا بمبلغ 83 ألف ريال عماني فيما ساهم برنامج الاستثمار الاجتماعي بالشركة بمبلغ مماثل. وأشارت الشركة إلى أن عبدالأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة، سلّم شيكاً بالمبلغ إلى الفاضل محمد الذهلي الرئيس التنفيذي المساعد للهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

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