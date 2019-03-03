في هذه الدولة الخليجية .. انتهك حرمة منزل واحتجز 3 أطفال في غرفة تحت تهديد !

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عدن - ياسمين التهامي - قالت شرطة عمان السلطانية، اليوم الأحد، إن مركز شرطة البريمي ألقى القبض على متهم انتهك حرمة مسكن وافد من جنسية آسيوية واحتجز ثلاثة أطفال في إحدى غرف المسكن وهددهم بالسلاح الأبيض. وأفادت الشرطة عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” أنه اتضح بأن المتهم تحت تأثير المخدرات وله سوابق جرمية. وأكدت أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

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