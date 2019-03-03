شكرا لقرائتكم خبر عن قوات اللواء 35 مدرع تضبط شاحنة متفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت قوات الجيش الوطني باللواء 35 مدرع القبض على شاحنة تحمل مواد أولية مهربة لصناعه المتفجرات والعبوات الناسفة بكميات هائلة كانت في طريقها للمليشيات الحوثية الانقلابية جنوب شرق تعز.

وقال الرائد وهيب اليوسفي، ركن التوجيه باللواء لـ علام اللواء 35 مدرع إن الشاحنة تم ضبطها في إحدى النقاط الأمنية للواء بجبهة الاقروض كانت متجهة إلى مناطق سيطرة المليشيات في دمنة خدير جنوب شرق تعز.

وأوضح أن الشاحنة متوسطة الحجم ومخصصة لنقل الاسماك ومغلفة بالفيبر جلاس وكانت المليشيات تضع نحو 243 كرتون مموهة بأغشية تبدو وكانها قطع غيار لدراجات نارية صغيرة ومتوسطة الاحجام، بشكل مخفي تحت الأسماك.

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ونبه إلى أن المليشيات تستخدم هذه المواد والتي هي عبارة عن مواد حديدية كروية الشكل صغيرة ومتوسطة يتم خلطها مع مادة TNT لتشكيل عبوات دقيقة الأثر وبالغة الخطورة.

وأشار إلى أنها تنتج عدد كبير من الشظايا القاتلة والسريعة الانتشار وتصنعها المليشيات بخبرات واضحة من إيران من أجل إصابة أكبر عدد ممكن من المتواجدين في محيط إنفجار العبوة.

وقد قامت قيادة اللواء بتكريم أفراد النقطة، داعية الى اليقظة والحذر ورفع درجة الحس الأمني والتدقيق أثناء التفتيش ومكافحة طرق التهريب التي تستخدمها المليشيات لتمويل حربها الغاشمة ضد ابناء تعز وكافة اليمنيين.